محمد صلاح يثير جمهور ليفربول بلقطة اليوت.. "ما علاقة الخبز الأبيض والبني"

التقطت عدسات الكاميرات صورة بالغة الأهمية لمحمد صلاح أثناء تضامنه مع زميله في فريق ليفربول هارفي اليوت في المباراة التي جمعت الفريق الانجليزي مع جلاسكو رينجرز الاسكتلندي ليلة الأربعاء ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وانتهت بفوز ليفربول بنتيجة كبيرة 7-1.

وظهر صلاح في لقطة مثير للجمهور متضامنا مع اليوت الذي وقف بائسا وحائرا ومنتظرا قرار حكم "الفار" في احتساب هدف سجله في الدقيقة 88 من المباراة التي أقيمت بأجواء مثيرة أمام أكثر من 40 ألف متفرج في مدينة غلاسكو.

احتضن صلاح زميله اليوت وتضامن معه قبل أن يتلقى اليوت خبر احتساب هدفه "السابع" في شباك رينجرز وسط فرحة كبيرة لهذا النجم الواعد الذي يعد اصغر لاعبي فريق ليفربول بعمر ال 19 عاماً.

وتعود أهمية اللقطة إلى المقارنة التي زج بها جمهور ليفربول للاعب المصري صلاح مع اليوت في بداية الموسم الذي شهد تراجع مستوى صلاح، مشيرين إلى ان البديل المناسب له في الفريق هو الواعد اليوت، فيما اشارت تقارير ان صلاح بات لا يطيق سماع اسم هذا النجم الواعد بسبب المقارنة المستمرة.

لكن جاءت اللقطة لتؤكد أن صلاح من الداعمين لاليوت الذي صرح سابقا بأن النجم المصري ساعده واسدى له نصيحه عن سر تألقه، وهي ضرورة الابتعاد عن الخبز الأبيض واستبداله بالخبز البني، وقال أن ذلك كان أكبر استفادة صحية لي وأكدت سر النجاح الدائم لصلاح على حد تعبيره.

كما ان صلاح هو من صنع هدف اليوت بعدما مرر كرة عرضية في المنطقة الخطيرة، ثم ارتدت من حارس رينجرز ليتابعها اليوت في الشباك.

