اتحاد أمريكا الجنوبية يدعم إنفانتينو لولاية جديدة‭ ‬في رئاسة "فيفا"

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونمبيول) بالإجماع دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي (الفيفا) خلال اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة الدولية في مارس المقبل. ويسعى إنفانتينو البالغ عمره 52 عاما للترشح لولاية ثالثة بعدما تفوق على الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في 2016 بعد استقالة سيب بلاتر من منصبه.

وقال الكونمبيول في بيان اليوم "بعد مشاورات بشأن الواقع الحالي والسيناريو المستقبلي لأمريكا الجنوبية وكرة القدم العالمية، قررت الاتحادات الأعضاء في الكونمبيول بالإجماع تقديم دعمها لإنفانتينو". وكان الاتحاد الآسيوي والاتحاد الأفريقي (الكاف) قدما كامل دعمهما لإنفانتينو خلال الأشهر الماضية.