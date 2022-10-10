برشلونة يغازل ميسي بتمثال تاريخي.. و"البرغوث" يرفض العودة لهذا السبب!

يغازل نادي برشلونة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل العودة إلى صفوفه بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الذي يستمر حتى 2023 وذلك من خلال نصب تمثال تاريخي خارج ملعب "كامب نو".

وقالت صحيفة "سبورت" الكاتالونية إن رئيس برشلونة خوان لابورتا أعلن موافقة مجلس إدارة النادي بشكل نهائي على إقامة التمثال، ولكنها تطرقت إلى سبب وجيه يدفع ميسي لعدم الاستجابة إلى مغازلات العودة لبرشلونة، مشيرة إلى أن "البرغوث" لن يقبل العودة إلى برشلونة حال شعر أنه سيكون "الرجل الثاني" بالفريق خلف المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأوضحت أن "البرغوث" يعتبر ما جرى له خيانة من جانب لابورتا عندما ألغى اتفاق تمديد عقده في اللحظة الأخيرة، مما أجبر ميسي على ترك الفريق والذهاب إلى باريس سان جيرمان في أغسطس 2021 في صفقة انتقال مجانية.