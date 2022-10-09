الدوريات الأوروبية.. فوز الريال وسيتي وميلان.. وتعادل مثير للبايرن ودورتموند

شهدت الدوري الأوروبية الكبرى أمس نتائج لافتة وأخرى متوقعة، إذ تابع مانشستر سيتي عروضه الهجومية الخلابة فأتخم شباك ضيفه ساوثمبتون برباعية نظيفة في المرحلة العاشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم ليتصدر الترتيب بانتظار لقاء القمة بين أرسنال وليفربول اليوم، في حين تابع توتنهام وتشلسي تقدمها في الترتيب بتحقيقهما الفوز.

وكان سيتي ألحق بجاره مانشستر يونايتد هزيمة نكراء 6-3 الاحد الماضي قبل ان يضيف خماسية نظيفة في شباك كوبنهاغن الدنماركي في دوري الابطال منتصف الاسبوع، فرفع رصيده من الاهداف في الدوري المحلي تحديدًا الى 33 هدفًا في 9 مباريات اي بمعدل 3.6 في المباراة الواحدة. ورفع فريق المدرب الاسباني بيب غوارديولا رصيده في المركز الاول الى 23 نقطة مقابل 21 لارسنال.

وفي إسبانيا، ارتقى ريال مدريد الى صدارة الدوري الاسباني لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مضيفه خيتافي بهدف مبكر للمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو، ضمن منافسات المرحلة الثامنة السبت. ورفع النادي الملكي رصيده الى 22 نقطة آملا أن يسديه سلتا فيغو خدمة غير متوقعه أمام مضيفه برشلونة الاحد.

وكان ريال اكتفى بالتعادل 1-1 على أرضه مع أوساسونا في المرحلة السابقة مشرعًا الباب أمام غريمه الكاتالوني لاعتلاء الصدارة نهاية الاسبوع الماضي للمرة الاولى منذ قرابة العامين إثر فوزه على ريال مايوركا.

في فرنسا، اكتفى باريس سان جرمان الذي لعب بعشرة لاعبين طوال الشوط الثاني بسبب طرد مدافعه الاسباني سيرخيو راموس بالتعادل السلبي مع مضيفه رينس المتواضع في المرحلة العاشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وعلى الرغم من اكتفائه بنقطة واحدة، فإن فريق العاصمة الفرنسية ابتعد في الصدارة مستغلا خسارة مرسيليا المفاجئة على ارضه امام أجاكسيو 1-2، قبل مباراتهما في الـ"كلاسيكو" الاسبوع المقبل. ويملك سان جرمان 26 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن مرسيليا، لكن لوريان الثالث ومفاجأة الموسم، يستطيع ان يقلص الفارق الى نقطة واحدة عن المتصدر في حال فوزه على مضيفه بريست الاحد.

كلاسيكو إيطاليا

حسم ميلان القمة ضد ضيفه يوفنتوس 2-صفر على ملعب سان سيرو السبت ضمن منافسات المرحلة التاسعة من الدوري الايطالي لكرة القدم، ليلحق بالمتصدرين نابولي وأتالانتا ويزيد الضغوط على المدرب ماسيميليانو أليغري.

ويدين الروسونيري بفوزه الثاني تواليًا في الدوري الى مدافعه الانكليزي فيكايو توموري (45+1) ولاعب الوسط الاسباني براهيم دياس (54)، ليرفع رصيده الى 20 نقطة بالتساوي مع نابولي وأتالانتا اللذين يخوضان مباراتيهما اليوم. أما يوفنتوس فمني بانتكاسة جديدة ليكتفي بفوز واحد في مبارياته الخمس الاخيرة في الدوري، حققه في المرحلة الماضية على بولونيا (3-صفر)، مقابل هزيميتن وتعادلين ليتجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثامن.

ريمونتادا دورتموند

عاد بوروسيا دورتموند من بعيد لينتزع التعادل 2-2 من ضيفه بايرن ميونيخ بهدف في الثانية الاخيرة بعد ان تخلف صفر-2 حتى الدقيقة 74، ليقلب الامور رأسًا على عقب في ربع الساعة الاخير السبت في مباراة مثيرة ضمن المرحلة التاسعة من الدوري الالماني لكرة القدم. وكان بايرن ميونيخ، بطل المواسم العشرة الاخيرة، في طريقه لتأكيد سطوته على لقاءات "كلاسيكر" ضد غريمه بوروسيا دورتموند وتحقيق فوزه الثامن تواليًا عليه في الدوري، لكنه اكتفى بنقطة واحدة.

وجاء التعادل بعد 7 هزائم لدورتموند تواليًا امام الفريق البافاري في دوري بوندسليغا، علمًا أن آخر فوز له على بايرن يعود الى 10 نوفمبر عام 2018، بنتيجة 3-2.