لاعب مغربي جديد يظهر مع برشلونة

كشفت القائمة التي استدعاها مدرب فريق برشلونة، الإسباني تشافي، كما نشرها النادي حساباته في التواصل الاجتماعي، عن إسم جديد للاعب شاب يتعلق بالمغربي شادي رياض، وهو مدافع صاعد يمتلك مهارات مميزة، جعلت تشافي يستعين به من فريق "الرديف". وشادي من لاعبي أكاديمية النادي، ويبلغ من العمر 19 سنة، وهذه أول مرة يحصل فيها على فرصة اللعب مع الفريق الأول.

وجاء استدعاء شادي رياض لتعويض غيابات عديدة على مستوى الدفاع في برشلونة نتيجة الإصابات المتكررة، آخرها إصابة الدانماركي كريستانسن. ويدافع برشلون غدا عن صدارة "الليغا" التي انتزعها من ريال مدريد الأسبوع الماضي.