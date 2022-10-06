أرقام لافتة في دوري «أبطال أوروبا»

انتهى الفصل الأول من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا أول من أمس، وباتت فرق البايرن وريال مدريد ومان سيتي على مشارف التأهل. وشهدت الجولة الختامية لمرحلة ذهاب الدور الأول أرقاما قياسية مثيرة من مجموعة من النجوم البارزين، من القناص النرويجي هالاند إلى الموهبة الإنجليزية بيلينغهام، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وآخرين.

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