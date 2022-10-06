أرقام أسطورية يغازلها «الدبابة النرويجية» مع مانشستر سيتي
يقدم النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مستويات رائعة في موسمه الأول مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي، رغم خوضه ثماني جولات فقط في «البريمييرليغ»، ولكن «الدبابة النرويجية» أمامه فرصة تاريخية لتحقيق العديد من الأرقام القياسية في الموسم الجاري، «الإمارات اليوم» ترصد أبرز الأرقام التي يسعى مهاجم «السيتي» لتحطيمها.
للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news