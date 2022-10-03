جماهير تلقي غازاً مسيل للدموع على أرض الملعب.. واللاعبون يهربون! (فيديو)

ألقت جماهير مقذوفات وغاز مسيل للدموع على أرضية الملعب خلال مباراة تولوز ونظيره مونبلييه، الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي وسط حالة فوضى بين أوساط اللاعبين الذين لم يتمكن بعضهم من التنفس.

Pertandingan Ligue 1 antara Toulouse dan Montpellier kemarin malam harus dihentikan sejenak, dilaporkan karena ada yang melempar gas air mata ke lapangan.#Ligue1 #Toulouse #Montpellierpic.twitter.com/ObGRCpRp5whttps://t.co/N0jqcsl88W — GOAL Indonesia (@GOAL_ID) October 3, 2022

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي الملعب في حالة فوضى وتوقفت المباراة عند الدقيقة 57 في وقت كانت النتيجة تشير إلى تقدم تولوز صاحب الأرض 4-1.

وظل التوقف قائماً نحو 20 دقيقة قبل أن تستأنف المواجهة التي انتهت 2-4.