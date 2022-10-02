بأعمال شغب.. مباراة كرة قدم تخلف 127 قتيلا في أندونيسيا

لقي 127 شخصا على الأقل حتفهم، مساء أمس، عندما اقتحم مشجعون غاضبون ملعبا لكرة القدم إثر مباراة في مالانغ شرقي جاوة بإندونيسيا، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال قائد الشرطة المحلية في بيان "لقي 127 شخصا حتفهم، بينهم اثنان من الشرطة. توفي 34 شخصا داخل الاستاد بينما فارق الباقون الحياة في المستشفى".

وأوضح قائد شرطة جاوة الشرقية نيكو أفينتا للصحفيين أن مشجعي الفريق الخاسر اقتحموا أرض الملعب وأطلقت السلطات قنابل غاز ما تسبب في التدافع وحالات اختناق.

وأظهرت لقطات فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية تدفق المشجعين داخل الملعب بجانب صور لأكياس الجثث.

وأعلنت رابطة الدوري الإندونيسي الممتاز عن توقف المسابقة لمدة أسبوع بعد الكارثة التي وقعت خلال مباراة بين أريما وبيرسيبايا سورابايا في استاد كانجوروهان في مالانج.