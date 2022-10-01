المغرب يعتزم الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية بدلاً من غينيا

يعتزم المغرب ترشيحه لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم عام 2025 بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي (الكاف) سحب تنظيم هذه من غينيا لعدم جاهزيتها رغم مجهودات الحكومة لاستضافة البطولة.

وأعلن الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف قرار سحب تنظيم نسخة 2025 من غينيا بسبب عدم جاهزيتها على الصعيد اللوجيستي في ظل ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 24 منتخبا ما يتطلبه ذلك من إنشاء استادات وملاعب تدريب وفنادق وطرق وبنية أساسية.

وأبلغ محمد مقروف المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المغربي للعبة رويترز أن المغرب يعتزم الترشح لاستضافة نسخة 2025.