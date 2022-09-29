5 مليارات يورو شرط جزائي في عقود خمسة من لاعبي برشلونة (فيديو)

وضعت إدارة برشلونة نصب أعينها عدم خسارة لاعبين مؤثرين من صفوف فريقها لكرة القدم، وذلك بوضع إدارة النادي شروطاً جزائية مرتفعة لفسخ عقود اللاعبين، منها خمسة مليارات يورو وحدها في عقود خمسة من نجوم الفريق.

وابتعت إدارة النادي الكتالوني في ظل الأزمة المالية التي عانتها مؤخراً، اتباع سياسة بديلة، تكمن في رفع الشوط الجزائية لعقود لاعبي فريق الكرة عند تجديدها، وذلك للحد من انتقالهم إلى أندية أخرى، بلغ أقصاها حاجز "المليار يورو" كشرط جزائي في عقود خمسة من اللاعبين، هم غافي الممتد عقده حتى 2026، والمهاجم الشاب أنسو فاتي (19 عاماً) وزميله فيران توريس الذين ينتهي عقدهما عام 2027، وأيضاً المدافع الأوروغوياني رونالد أراخو (23 سنة) ولاعب الوسط بيدري غونزاليس لوبيز (19 عاماً) الذين ينتهي عقدهما في 2026.

5 مليارات يورو شرط جزائي في عقود "خمسة" من لاعبي برشلونة#الامارات_اليوم pic.twitter.com/RHRyW64Bjr — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 29, 2022