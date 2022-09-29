رونالدو يسلم نفسه إلى طبيب نفسي!

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لجأ إلى أحد أشهر علماء النفس لتجاوز حالة الاكتئاب التي يعانيها في الملاعب سواء مع فريقه منشستر يونايتد والوداع المؤلم للمنتخب البرتغالي لبطولة دوري الأمم الأوروبي.

وذكرت الصحيفة أن رونالدو وجه دعوة إلى عالم النفس جوردان بيترسون واستضافه بمنزله في بريطانيا، منذ أسبوعين، ونشر رونالدو صورة لهما على حسابه في "إنستغرام".

ونقل موقع روسيا اليوم عن عالم النفس بأن كريستيانو تلقى العلاج وبدا في حالة أفضل بكثير بعد اجتماعه معه، وذلك عندما حل ضيفا في برنامج بيرس مورغان وسأله المذيع البريطاني عن زيارته لرونالدو.

وأضاف: "لقد واجه بعض المشاكل في حياته قبل بضعة أشهر وأرسل له صديق بعض مقاطع الفيديو الخاصة بي، وقال إنه شاهدها. ثم قرأ أحد كتبي ووجده مفيدا، أراد التحدث.. ذهبت إلى منزله وتحدثنا لمدة ساعتين تقريبا، وأراني جميع معداته للبقاء في حالة ممتازة، وتحدثنا عن شركاته، تحدثنا في الغالب عما يريده في المستقبل وبعض العقبات التي يواجهها".

وعلى الرغم من أن رونالدو توج بالكرة الذهبية خمس مرات إلا أنه يعاني الأمرين في مسيرته الكروية حتى أن الانتقادات طالته من جماهير الكرة البرتغالية التي تدعو المدرب فرناندو سانتوس لإجلاسه على دكة البدلاء وحملته مسؤولية الإخفاق الأوروبي بالهزيمة من إسبانيا.

يذكر أن جوردان بيترسون عالم نفس سريري بارع نشر أبحاثا في أعرق المجلات الطبية في جميع أنحاء العالم.. فهل يساعد رونالدو ويخرجه من أزمته؟.