صدمة.. راموس لن يشارك مع إسبانيا في كأس العالم "قطر 2022"



كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني بأن مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي سيرجيو راموس (36 سنة) لن يشارك مع المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022"، على الرغم من تألقه مع فريقه في الموسم الحالي إذ خاض 11 مباراة وسجل هدفا واحدا.

وأفاد البرنامج عبر حسابه في "تويتر" بأن المدرب لويس إنريكي لن يستدعي راموس إلى صفوف "الماتادور" بسبب الإصابات التي تعرض لها قبل بدء مشواره مع باريس سان جيرمان الموسم الماضي وحرمته من التواجد مع منتخب إسبانيا.

وكان الظهور الأخير لراموس مع منتخب إسبانيا في المباراة الدولية أمام كوسوفو التي أقيمت في 31 مارس 2021 ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم.