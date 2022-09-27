تصرفت بحب فخانها.. شاكيرا تكشف سبب إصرارها على الطلاق من بيكيه

كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا عن السبب الرئيس الذي يقف وراء انفصالها عن زوجها لاعب برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه.

وقالت شاكيرا لمجلة "إيل" الإسبانية إن "بيكيه خانها في الوقت الذي ضحت كثيرا في مسيرتها الفنية عندما قررت البقاء معه في كتالونيا، بدلا من العيش في الولايات المتحدة الأمريكية، الأمر الذي أثر في عملها الفني كمغنية، ومع تلك التضحية فإن بيكيه تعرف على فتيات أخريات بحسب روايات الإعلام الإسباني لذلك هي تشعر بنكران الجميل وبالتالي قررت الانفصال رغم المصالح الاقتصادية الضخمة التي تجمعهما".

وأضافت: "قبل أيام، إن بيكيه الذي أنجبت منه طفلين، "أراد لعب كرة القدم والفوز بالألقاب"، ووجب عليها دعمه"، موضحة: "وجب عليه أن ينهي عقده مع برشلونة وينتقل إلى الولايات المتحدة معي، حيث مسيرتي، أو وجب علي أنا أن أستمر فيها حيث يعمل هو".

وأشارت إلى أن أحدهما كان سيضطر إلى التضحية وتضيف: "لهذا بذلت التضحية والجهد. وضعت مسيرتي في المقام الثاني وانتقلت إلى إسبانيا لدعمه كي يلعب كرة القدم، ويفوز بالألقاب. كان تصرفا قائما على الحب".