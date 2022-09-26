إنجلترا وألمانيا.. التشكيل المتوقع وموعد مباريات اليوم بتوقيت الإمارات

يخوض المنتخب الإنجليزي اليوم مباراة قوية ضد نظيره المنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية كما يشهد اليوم، عدد من المباريات التي تقام في فترة التوقف الدولي للبطولات العالمية، إضافة إلى مباريات ودية للمنتخبات.

ويستضيف ملعب "ويمبلي" مباراة المنتخبين، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات البطولة، في نسختها الثالثة، ويحتل منتخب ألمانيا المركز الثالث في المجموعة الثالثة في المستوى الأول، برصيد 6 نقاط، بينما يتذيل منتخب إنجلترا المجموعة برصيد نقطتين.

ولا يمتلك منتخب ألمانيا أي حظوظ في التأهل إلى نصف نهائي البطولة، حيث تنحصر المنافسة بين إيطاليا والمجر، حيث يلتقيان مساء اليوم في التوقيت نفسه، أما منتخب إنجلترا فقد هبط إلى المستوى الثاني من البطولة، بعد خسارته يوم الجمعة الماضي أمام إيطاليا بهدف دون رد.

ويهدف منتخب إنجلترا إلى تحقيق الفوز، بعدما خاض آخر خمس مباريات دون أي انتصار، ويأمل منتخب ألمانيا الأمر نفسه بعد خسارته في المباراة الماضية أمام المجر بهدف نظيف.

وتقام منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية الإثنين وجميعها في نفس التوقيت حيث يواجه منتخب إيطاليا نظيره المجر، والتي تقام على ملعب بوشكاش آرينا.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الإثنين 26-9-2022

إنجلترا ضد ألمانيا 22:45 بتوقيت الإمارات

المجر ضد إيطاليا 22:45 بتوقيت الإمارات

الجبل الأسود ضد فنلندا 22:45 بتوقيت الإمارات

رومانيا ضد البوسنة والهرسك 22:45 بتوقيت الإمارات

جبل طارق ضد جورجيا 22:45 بتوقيت الإمارات

مقدونيا الشمالية ضد بلغاريا 22:45 بتوقيت الإمارات

سان مارينو ضد إستونيا 22:45 بتوقيت الإمارات