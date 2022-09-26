استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر قبل مباراة ليبيريا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، قيام الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، باستبعاد محمد صلاح، مصطفى محمد، وأحمد أبو الفتوح من معسكر المنتخب المصري ومغادرتهم للمنتخب قبل مباراة ليبيريا الودية الثانية التي يخوضها المنتخب المصري غداً الثلاثاء في معسكر المنتخب المقام حاليا في الإسكندرية.

وأوضح الاتحاد المصري في بيانه أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا فضل إراحة الثنائي محمد صلاح ومصطفى محمد في مباراة ليبيريا الودية المقرر لها غداً الثلاثاء على أرضية ملعب الإسكندرية، في المباراة الودية الثانية خلال معسكر شهر سبتمبر الحالي.

وكان محمد صلاح ومصطفى محمد قد ساهما في فوز المنتخب على النيجر في الودية الأولى التي فاز بها الفراعنة بثلاثية دون رد حيث أحرز محمد صلاح هدفين وأحرز مصطفى محمد الهدف الثالث.

وأشار الاتحاد أن الجهاز الفني منح أحمد أبو الفتوح راحة بسبب آلام في العضلة الخلفية وصعوبة لحاقه بالمباراة، وأكد أن اللاعبين الثلاثة صلاح ومصطفى محمد وأحمد أبو الفتوح غادروا معسكر المنتخب، وسيتم الاكتفاء باللاعبين الموجودين في ظل اختيار قائمة تضم 24 لاعبًا و3 حراس مرمى.