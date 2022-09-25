400 ألف يورو لكل لاعب في المنتخب الألماني حال التتويج بمونديال قطر

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، أن كل لاعب بالمنتخب الأول سيحصل على 400 ألف يورو (388 ألف دولار) إذا فازوا ببطولة كأس العالم التي تقام في قطر في وقت لاحق من العام الجاري.

وذكر الاتحاد الألماني أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع ممثلي الفريق بقيادة مانويل نوير، قائد الفريق، مطلع هذا الأسبوع مبني على أساس الأداء.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب على 50 ألف يورو في حال تصدرهم مجموعتهم، و100 ألف يورو لكل لاعب في حال التأهل لدور الثمانية، و150 ألف يورو في حال الوصول للدور قبل النهائي، و200 ألف يورو في حال احتلال المركز الثالث. فيما يحصل كل لاعب على 250 ألف يورو في حال الوصول للمباراة النهائية، وفي حال التتويج باللقب يحصل كل لاعب على 400 ألف يورو.

وقال بيرند نيوندورف رئيس الاتحاد الألماني:«أجرينا محادثات مكثفة في أجواء جيدة وبناءة. توصلنا لحل يمكن أن تتقبله جميع الأطراف».

وحصل كل لاعب بالمنتخب الألماني على 300 ألف يورو عندما فازوا بلقب كأس العالم 2014.

وكان من المفترض أن يحصل كل لاعب بالمنتخب على 350 ألف يورو لو كانوا توجوا بلقب مونديال 2018، فيما كان ينتظر كل لاعب 400 ألف يورو لو كان المنتخب توج بلقب بطولة أمم أوروبا التي أقيمت العام الماضي.