المدرب يوجه اللاعبين من أعلى البرج.. طريقة مبتكرة في منتخب إسبانيا (فيديو)

نشر الاتحاد الإسباني لكرة القدم على حسابه في «تويتر» فيديو يسدي فيه مدرب المنتخب الإسباني لويس إنريكي تعليماته للاعبين خلال التدريبات عبر جهاز لاسلكي استعداداً لخوض نهائيات كأس العالم "قطر 2022".

ويظهر بالفيديو انريكي جالساً على مدرجات مرتفعة وهو يراقب تحركات اللاعبين في الملعب ويتحدث لكل لاعب مباشرة أثناء التدريب، عبر جهاز لاسلكي فيما هناك جهاز مثبت على ظهر كل لاعب في المنتخب تصله من خلاله التعليمات بصوت واضح بسماعة أذن بدلاً من صراخ المدرب عليه وعملية التوجيه عن بعد.

📶 ¡¡La última tecnología al servicio de los nuestros!!



🔊 @LUISENRIQUE21 da indicaciones a través de un walkie y los jugadores de la @SEFutbol las reciben en un pequeño altavoz que llevan inserto en la ropa de entrenamiento.



📳 ¡¡HILO DIRECTO!! #VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/BsZVAcBur4 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) September 20, 2022

وأنشأ الاتحاد الاسباني برجا حديديا يبلغ ارتفاعه 25 مترا، واعتلاه إنريكي من أجل متابعة تحركات لاعبيه، حيث قام بتصحيح أخطائهم مباشرة.

يذكر ان المنتخب الإسباني يستعد لخوض دوري الأمم الأوروبية، ضد سويسرا والبرتغال يومي 24 و27 سبتمبر 2022.