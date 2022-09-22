ريكاردينيو يحرج رونالدو في حفل الاتحاد البرتغالي (فيديو)

أحرج أسطورة كرة الصالات البرتغالي ريكاردينيو، مواطنه نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو خلال حفل توزيع جوائز الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، الأربعاء، بعد أن ألقى كلمة طالب فيها اللاعبين الكبار بالاعتزال لمنح النجوم الصغار فرصة الظهور في الميادين العالمية.

وتم تسليط الكاميرات على رونالدو (37 سنة) خلال الحفل أثناء حديث ريكاردينيو حيث ظهر عليه شيئ من الامتعاض.

Ronaldo pasang wajah cemberut dihadapan Ricardinho.



📽 : ISTIMEWA pic.twitter.com/kYHBFUuY5p — Starting Five Futsal (@S5Futsal) September 22, 2022

وعندما جاء دور رونالدو للحديث على منصة الحفل قال إنه يريد مواصلة مشواره مع منتخب البرتغال والمنافسة في بطولة "يورو 2024".

وأوضح: "أتمنى أن أتواجد في الفريق لسنوات قليلة قادمة، أشعر أنني متحمس وطموحي مرتفع، أنا في فريق مع لاعبين شباب، وأريد أن أتواجد في كأس العالم وفي بطولة أوروبا أيضا".

وكان رونالدو قد تسلم خلال الحفل جائزة "دي أورو" لكونه هداف البرتغال عبر التاريخ وهداف المنتخبات الوطنية.