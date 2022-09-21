الاتحاد الأوروبي يدرس إشراك فرق أمريكية في كأس السوبر الجديدة

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فكرة دعوة فرق أمريكية لمواجهة أبطال أوروبا في بطولة كأس سوبر جديدة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن هناك مناقشات بشأن تغيير جوهري في بطولة كأس السوبر الحالية، بحيث يقام الحدث الجديد بمشاركة أربع فرق. وستشهد تلك المنافسات تواجد بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، كما تسير الأمور في الوقت الحالي، بالإضافة إلى أبطال دوري المؤتمر الأوروبي.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، وهي سوق النمو الرئيسي للكرة الأوروبية، هي الوجهة المحتملة لإقامة الحدث، مع خيار مشاركة بطل الدوري الأمريكي ، كفريق رابع في المنافسات. وتمثل صفقة حقوق البث باللغة الإنجليزية الجديدة، والتي وقعها (يويفا)، زيادة بنسبة 150 بالمئة عن العقد الحالي، بالإضافة إلى المكاسب والإيرادات من حقوق البث باللغة الإسبانية.

ومن المعروف أنه لم يتم عقد أي محادثات بشكل جدي من أجل إقامة بعض من مباريات دوري أبطال أوروبا سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية أو النهائي، خارج أوروبا. لكن فكرة إقامة بطولة افتتاحية للموسم لتحل محل كأس السوبر ابتداء من عام 2024، تجتذب الانتباه من اجل تحقيق المزيد من الكاسب، ليس فقط للأندية المنافسة، لكن للكرة الأوروبية ككل، من خلال جذب جمهور جديد، مع التركيز على جلب المزيد من العائلات والعنصر النسائي في الجماهير.

وأوضحت مصادر لـ(بي أيه ميديا) أن كل الخيارات المتاحة سيتم النظر فيها، سواء بإقامة المباريات في مهرجان في عطلة نهاية الأسبوع أو تقديم عروض غنائية قبل المباريات أو بين شوطي المباراة. ومن المتوقع طرح العديد من المناقشات في الجمعية العمومية لاتحاد الأندية الأوروبية، يومي الخميس والجمعة في مدينة اسطنبول التركية، حيث يحرص الاتحاد على تعزيز روح الابتكار.