محمد صلاح يثير الجدل بصورة مع ملكة جمال مصر

أشعل محمد صلاح هداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها سونيا جرجس ملكة جمال مصر لعام 2020، وذلك أثناء تواجد محمد صلاح في إجازة قصيرة بدبي قبل التوجه إلى مصر للالتحاق بمنتخب بلاده لخوض مباراتين وديتين ضد النيجر في 23 سبتمبر الحالي، وليبيريا في 27 منه.

ونشرت ملكة جمال مصر صورتين مع محمد صلاح عبر حسابها بموقع انستغرام وعلقت عليها قائله: "كان من دواعي سروري أن أقابلك مرة أخرى"، وانقسم الجمهور في وسائل التواصل الاجتماعي على صور سونيا مع صلاح وكالعادة دائما هناك كم انتقد الصورة ووجه اتهامات إلى صلاح، وهناك من أثنى عليها وأكد أنها حرية شخصية ومن الطبيعي أن يقابل صلاح مواقف عديدة ومن الطبيعي أن يلتقط صوراً مع معجبيه.

وقضي محمد صلاح إجازة قصيرة في دبي قبل التحاقه بمنتخب مصر لخوض مباراتين والتقطت سونيا الصورتين بصحبة الفرعون المصري داخل أحد الفنادق في دبي الذي تشغل فيه منصب المدير، وتحمل ملكة جمال مصر سونيا جرجس، الجنسيتين المصرية والإيطالية، ورغم أنها ولدت في مصر، إلا أنها تعيش في إيطاليا منذ 21 عاما.

وكانت سونيا جرجس قد شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 2020، ونجحت في الحصول على اللقب وهي تقيم حاليا في مدينة دبي، وتعمل مديرة لأحد الفنادق هناك.