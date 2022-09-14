محمد صلاح ينفرد برقم تاريخي جديد.. والضحية جيرارد

حقق نجم كرة القدم المصرية محمد صلاح، إنجازا مميزا في دورى أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفا في فوز فريقه ليفربول على اياكس الهولندي، 2 – 1، في اللقاء الذى جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب «أنفيلد»، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى من المسابقة.

وذكرت شبكة «أوبتا» للإحصائيات، أن النجم المصري محمد صلاح، أصبح أكثر لاعب في تاريخ ليفربول تسجيلا للأهداف في دورى الأبطال على ملعب «أنفيلد»، برصيد 15 هدفا، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم ستيفن جيرارد برصيد 14 هدفا.



ويعد هدف نجم الريدز في مرمى الفريق الهولندي، هو الأول له في دورى الأبطال منذ شهر فبراير الماضى، عندما سجل هدفا في شباك إنتر ميلان الإيطالي في ذهاب ربع النهائي من الموسم الماضي.

ورفع النجم المصرى محمد صلاح رصيده إلى 41 هدفا في دورى أبطال أوروبا.

وأنهى محمد صلاح صيامه التهديفي الذي استمر لـ4 مباريات متتالية، أمام كل من: بورنموث ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون، في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأمام نابولي الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

واقترب صلاح من معادلة رقم الإيفواري ديدييه دروغبا، كأكثر اللاعبين الأفريقيين تسجيلا للأهداف في «التشامبيونزليغ»، على مر التاريخ، إذ سجل دروغبا 44 هدفاً، فيما أحرز محمد 41 هدفا، ثم صامويل إيتو 33 هدفا.