موعد مباراة سوبر اليد المصري بين الزمالك والأهلي.. والقنوات الناقلة

يلتقي فريقا الزمالك والأهلي لكرة اليد، في التاسعة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات)، في منافسة خالصة على كأس السوبر، البطولة الافتتاحية للموسم الجديد 2022-2023.

وكان الأهلي والزمالك، قد استهلا مشوارهما، بالفوز على سبورتينغ الذي بات خارج المنافسة على لقب البطولة التي باتت محصورة بين عملاقي كرة اليد المصرية، إذ تنص قوانين مباريات السوبر على فوز أحد طرفي اللقاء، ما يعني أن موقعة الزمالك والأهلي وفي حال انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل ستمدد لشوطين إضافيين كل منها لـ 5 دقائق، مع اللجوء لاحقاً إلى ركلات الجزاء الترجيحية في حال استمرارية التعادل.

وتذاع مباراة الزمالك والأهلي، على صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاص بالاتحاد.