حكم ينهي مباراة في الدوري السوري بعد 15 دقيقة

أنهى حكم لقاء فريقي الوحدة والجزيرة، المباراة المقررة بين الفريقين، الأحد، لحساب الجولة الأولى من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعد 15 دقيقة من موعد انطلاقتها، وذلك لعدم حضور نادي الجزيرة إلى أرضية الملعب.

وعلق رئيس نادي الجزيرة نبهان العبد، في تصريحات لإذاعة "شام إف إم" السورية، إن: "مشاركة النادي في بطولة الدوري مازالت معلقة حتى هذه اللحظة لأسباب مالية، وأسباب أخرى خاصة بمحافظة الحسكة التي يمثلها الفريق".

وأضاف: "قدم المكتب التنفيذي في الاتحاد الرياضي العام في سورية دعماً لـ 11 مباراة فقط، والباقي مسؤول عنها نادي الجزيرة، لذلك مشاركتنا لا تزال معلقة حتى هذه اللحظة".