الأهلي المصري يضم لاعباً برازيلياً مقابل 1.5 مليون دولار

أعلن نادي بوليفار البوليفي انتقال البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي المصري بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الحالية. وذكر النادي على حسابه في (تويتر): "نعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي المصري، إنها فرصة رائعة في مسيرة سافيو المهنية ونتمنى له النجاح في أحد أكبر الأندية في أفريقيا". وكشف رئيس نادي بوليفار البوليفيمارسيلو كلاوري تفاصيل انتقال البرازيلي برونو سافيو إلى الأهلي، ونشر على تويتر: "مسؤوليتي تجاه النادي تحتم التزام الشفافية التامة".

وأضاف "وصلنا عرض بقيمة مليون ونصف المليون دولار من الأهلي المصري لضم برونو سافيو، ولقد حاولت إقناع اللاعب بالبقاء ولكنه كان يرغب في الرحيل عن بوليفيا منذ عدة أشهر". وتابع "العرض لا مثيل له ومهم من الناحية الرياضية للاعب بسبب إمكانية اللعب في كأس العالم للأندية".