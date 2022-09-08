ترتيب الهدافين بعد الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 3 أهداف، بعد انتهاء الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم التي أقيمت يومي الثلاثاء والأربعاء، وشهدت تألقاً واضحاً للعمالقة الثلاثة ليفاندوفسكي والنرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي.

وتبدو المنافسة مشتعلة بين الهدافين لتألقهم في البطولات المحلية الكبرى مما انعكس إيجاباً على حصيلتهم في بداية مشوار دوري الأبطال، وتالياً ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1- روبرت ليفاندوفسكي: برشلونة (3 أهداف).

2-كيليان مبابي: باريس سان جيرمان (هدفين).

2-ماريان شفيد: شاختار (هدفين).

3-إيرلينج هالاند: مانشستر سيتي (هدفين).

4-ريتشارليسون: توتنهام (هدفين).

5-بيوتر زيلينسكي: نابولي (هدفين).

6- لوكا مودريتش – ريال مدريد (هدف).

7-جودي بيلينغهام: بوروسيا دورتموند (هدف).

8- فينيسيوس جونيور: ريال مدريد (هدف).

9-رافا سيلفا: بنفيكا (هدف).

10-فيل فودين: مانشستر سيتي (هدف).

11-لويس دياز: ليفربول (هدف).

12-ليروي ساني: بايرن ميونخ (هدف).

13- فرانك كيسي: برشلونة (هدف).

14- فيران توريس: برشلونة (هدف).