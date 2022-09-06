جاكوزي بجوار المرمى.. أحدث طرق مشاهدة المباريات في أوروبا

شهدت ملاعب كرة القدم الأوروبية مشهداً جديداً وبالأخص في الدوري الفرنسي حيث تمكن مشجعين لفريق تروا، من مشاهدة مباريات فريقهما وهما داخل الجاكوزي وعلى بُعد مترين فقط من الراية الركنية.

وتمكن ثنائي من مشجعي فريق تروا من متابعة مباراة فريقهم المفضل من حوض استحمام ساخن "جاكوزي" بجانب الملعب، وسمحت التجربة للمشجعين بالمتابعة بأناقة وبأقصى درجات الراحة، إذ أن أي لاعب كان ينفذ الركلة لم يكن يبتعد عنهما مسافة تزيد على مترين.

وتابع المشجعان المباراة ومعهما، مظلة لمنع الشمس من مضايقتهما، وكرة شاطئية في حال كانت المباراة مملة، واستمتع المشجعين بمنظر رائع للملعب لمشاهدة هدف فريقهم الذي افتتح التسجيل قبل أن يدرك الضيوف التعادل 1-1، ويتم استبدالهما بثنائي مختلف للاستمتاع بتجربة المتابعة الغريبة.

وكان نادي فالكيرك الأسكتلندي، قد قام بتجربة مشابهة منذ بضع سنوات حيث أتاح للجماهير فرصة لمشاهدة المباريات من حوض استحمام ساخن بجانب الملعب.