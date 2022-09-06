لماذا حصل البرازيلي فينيسيوس على الجنسية الإسبانية

حصل المهاجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور في صفوف ريال مدريد على الجنسية الإسبانية كما أعلن الأخير، ما سيسمح له بتسجيل لاعب جديد غير أوروبي في صفوفه.

وجاء في بيان رسمي لنادي العاصمة الاسبانية «لاعبنا البرازيلي فينيسيوس جونيور أقسم اليمين على الدستور الاسباني يوم الجمعة 2 سبتمبر، ومنذ تلك اللحظة اصبح يحمل الجنسية الإسبانية».

وتحدّد قوانين رابطة الدوري الإسباني بامكانية تسجيل 3 لاعبين غير أوروبيين كحد اقصى في صفوف كل ناد، وبالتالي سيساهم حصول فينيسيوس على الجنسية الإسبانية في مساعدة ريال مدريد على تسجيل لاعب آخر من خارج القارة الأوروبية في صفوفه اذا اراد ذلك في المستقبل.

وانضم فينيسيوس (22 عاما) الى ريال مدريد عام 2018 قادما من فلامنغو وبات لاعبا أساسيا في صفوفه وكان صاحب هدف الفوز الوحيد في شباك ليفربول الانجليزي في نهائي دوري ابطال اوروبا في مايو الماضي.