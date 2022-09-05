"جاكوزي" في مدرجات الملعب.. آخر صيحات كرة القدم! (صور)

ابتكر نادي تروا الفرنسي تجربة جديدة لجمهوره لمتابعة مباريات الفريق في حوض "جاكوزي" لضمان أقصى درجات الراحة للمشجع في حوض مياه ساخن في مشهد مثير للدهشة لكونه غير اعتيادي على كرة القدم.

ووضع النادي حوض "الجاكوزي" بالقرب من المستطيل الأخضر وتحديداً بجوار علامة تنفيذ الضربة الركنية.

وتناقلت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الصورة الملفتة للمشجعين وهما يحتفلان أيضاً من داخل "الجاكوزي" بهدف فريقهما خلال المواجهة أمام ستاد رين بالبطولة الفرنسية.