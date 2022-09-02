أستراليا تنسحب من سباق استضافة كأس آسيا 2023

قرّرت أستراليا عدم المضي قدما في ملف ترشيحها لتكون الدولة البديلة للصين لاستضافة كأس اسيا 2023 لكرة القدم، كما أعلن الاتحاد المحلي للعبة اليوم.

وكان من المقرر أن تقام البطولة في 10 مدن صينية من 16 يونيو إلى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبًا، لكنها اعتذرت عن عدم الاستضافة بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19 منتصف مايو الماضي.

وفتح الاتحاد الاسيوي الباب امام الاتحادات الوطنية الاعضاء من اجل ابداء الرغبة لاستضافة البطولة التي تقام كل اربع سنوات، وبالفعل تقدمت اربع دول هي كوريا الجنوبية، وقطر واندونيسيا واستراليا قبل انسحاب الاخيرة اليوم. وقال بيان صادر عن الاتحاد الاسترالي لكرة القدم "أكد الاتحاد الاسترالي اليوم بأنه لن يمضي قدما في عملية تقديم ملف الترشيح لاستضافة كأس آسيا 2023". واضاف "لكننا ابقينا اهتمامنا الكبير في تقديم ملف ترشيح لاستضافة كأس آسيا للسيدات عام 2026" على ان يتقدم بذلك رسميا في وقت لاحق من العام الحالي.