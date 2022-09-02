مفاجآت كبيرة في آخر ساعات "الميركاتو الأوروبي".. تعرّف إلى قائمة انتقالات اليوم الأخير

شهدت الساعات القليلة قبل غلق سوق الانتقالات الأوروبي منتصف ليل "الخميس - الجمعة" مفاجآت كبيرة، حيث تصدرت المشهد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، وبينها مان سيتي وتشلسي وليفربول ومان يونايتد. وكان من أبرزها انتقال الغابوني أوباميانغ رسميا إلى تشلسي في صفقة تبادلية شهدت انتقال الإسباني ألونسيو إلى برشلونة، مقابل دفع تشلسي 12 مليون يورو.

ونشط تشلسي أيضا وضم لاعب الوسط الدولي السويسري دينيس زكريا من يوفنتوس على سبيل الإعارة، مقابل 3 ملايين يورو، كما تعاقد مان سيتي مع السويسري أكانجي قادما من دورتموند الألماني، وأيضا انتقل البرازيلي أرتور ميلو على سبيل الإعارة من يوفنتوس إلى ليفربول، وتعاقد مان يونايتد مع حارس نيوكاسل السلوفاكي مارتن دوبرافكا، وهذا إلى جانب العديد من التعاقدات التي قامت بها الأندية الأخرى في الساعات الأخيرة.

وإلى جانب ألونسو، ضم برشلونة أيضا لاعب أرسنال هيكتور بيليرين، بينما انتقل مهاجمه برايتوايت إلى إسبانيول بعقد حر، وضم إشبيلية المهاجم الدانماركي كاسبر دولبرغ من نيس الفرنسي.

وأنهى ميلان أيضا التعاقد رسميا مع الأميركي سيرجينو ديست قادما من برشلونة على سبيل الإعارة، دون الكشف عن المبلغ، وكان آخر التعاقدات انتقال سولير من فالنسيا إلى باريس سان جرمان مقابل 20 مليون يورو.

وتظل الصفقات الأغلى من نصيب مان يونايتد، قبل يومين من غلق الانتقالات بضم البرازيلي أنتوني مقابل 100 مليون يورو من أياكس الهولندي، بجانب صفقة كاسيميرو من ريال مدريد مقابل 86 مليون يورو.