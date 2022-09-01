بعد سرقة لاعب برشلونة.. هجوم مسلح على منزل نجم ريال مدريد!

تعرض منزل نجم ريال مدريد الإسباني داني كارفاخال إلى هجوم، فجر الثلاثاء الماضي، حيث حاول شخصان مسلحان بقضبان حديدية دخول المنزل لكن كاميرات المراقبة رصدتهما مما أحبط نواياهما وغادرا، بحسب صحيفة "إل كونفيدينشال" الإسبانية.

وذكرت الصحيفة أنه "خلال وقت محاولة اقتحامهما المنزل لم يكن كارفاخال موجودا".

وتعتبر الحادثة الثانية لسرقة لاعبين كرة القدم في غضون أيام قليلة، إذ تعرض أيضاً مهاجم برشلونة الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ وعائلته لسلسلة من الضربات التي أدت إلى كسر فكه وسرقة منزله.