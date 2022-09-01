ليونيل ميسي يسخر من سيرجيو راموس (فيديو)

ذكر موقع "سبورت بريف" اليوم أن مباراة فريق باريس سان جرمان قبل الماضية والتي تعادل فيها 1-1 مع فريق موناكو ضمن الجولة الرابعة للدوري الفرنسي لكرة القدم، شهدت لقطة طريفة، أظهرت النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يسخر من زميله وغريمه السابق، الإسباني سيرجيو راموس.

وظهر ميسي وهو يرمق راموس بنظرات ساخرة، بعد أن فشل الأخير في التسجيل من ضرية مقصية، وسقط على الأرض بطريقة طريفة. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك اللقطات، وتفاعلوا معها، خاصة أنصار فريقي برشلونة وريال مدريد، حيث كان اللاعبان يتناوشان باستمرار حين كانا بقميصي الناديين الإسبانيين.

وكانت تلك المباراة قد شهدت توترا كبيرا بين فريقي باريس سان جرمان وموناكو، حيث لم تنجح محاولات نجوم باريس المتكررة في فك شيفرة دفاع موناكو، كما أن الأخير كان متقدما في النتيجة قبل أن يتعادل باريس بصعوبة بالغة.