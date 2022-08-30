نجوم أوروبا يسطعون «أداءً وأهدافاً».. ومحمد صلاح يخفت فجأة

خفت النجم المصري محمد صلاح فجأة هذا الموسم دون أن يظهر بالمستوى الفني الذي اعتاد تقديمه مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي مرّت عليه أربع جولات، تاركاً الأضواء كلها تتركز على النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند الوافد الجديد على البطولة بقميص مانشستر سيتي قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، وكذلك على قائد المنتخب الإنجليزي وتوتنهام هاري كين.

وكان صلاح قد اعتلى عرش هدافي الدوري الإنجليزي ثلاث مرات خلال المواسم الخمسة الماضية، بعد تسجيله 32 هدفاً في 2017-2018، و22 هدفاً بالمشاركة مع زميله السنغالي ساديو ماني والغابوني أوباميانغ في موسم 2018-2019، و23 هدفاً بالمشاركة مع الكوري الجنوبي سون في الموسم الماضي، ولكن الموسم الحالي يبدو مشتعلاً بين نخبة الهدافين في العالم.

ولم تكن المؤشرات التهديفية خضراء وواعدة في «البريمييرليغ» فقط، بل اشتعلت بقية الدوريات الأوروبية الكبرى ندية وإثارة، ما يعد بمباريات ممتعة تعبر عن القيمة الفنية العالية للفرق وصفقاتها الجديدة، لاسيما في اسبانيا، إذ يشهد «الليغا» عودة الأجواء المحتدمة إلى طبيعتها بين الغريمين برشلونة وريال مدريد (حامل اللقب)، وبين الهدافين الكبيرين البولندي روبرت ليفاندوفيسكي المنضم حديثاً إلى برشلونة قادماً من بايرن ميونيخ، والفرنسي كريم بنزيمة قائد «النادي الملكي» الحائز أخيراً لقب أفضل لاعب في أوروبا والمرشح الأول لنيل الكرة الذهبية، بعد تألقه منقطع النظير محلياً وأوروبياً وتتويجه للريال ملكاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الـ14 في تاريخه (رقم قياسي).

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