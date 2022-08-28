سان جرمان يعير نجمه الإسباني إلى أتلتيك بلباو

سيعود لاعب الوسط الإسباني أندر هيريرا الى أتلتيك بلباو على سبيل الاعارة قادمًا من باريس جرمان الفرنسي، وفق ما أعلن الناديان مساء أمس. وذكر النادي الباريسي أن الاعارة ستكون لموسم واحد مع خيار الشراء. وسبق لهيريرا (33 عامًا) أن لعب مع بلباو بين 2011 و2014 قبل الانتقال الى مانشستر يونايتد الانكليزي ومن ثم الى العاصمة الفرنسية في 2019.

حقق هيريرا مع سان جرمان لقب الدوري مرتين، مثلهما في الكأس المحلية، كأس الرابطة مرة واحدة وكأس الابطال مرتين ولكنه لم ينجح في ايجاد مكان له منتظم في التشكيلة الاساسية. لقد كان أحد اللاعبين الذين اعتبرتهم الإدارة الرياضية الجديدة غير مرغوب فيهم هذا الصيف مع وصول مستشار كرة القدم البرتغالي لويس كامبوس والمدرب كريستوف غالتييه.

من جهته، قال بلباو "يعود هيريرا الى سان ماميس بعد ثمانية أعوام من مغادرته النادي الى مانشستر يونايتد مقابل 36 مليون يورو".حقق مع الفريق الانكليزي كأس إنكلترا عام 2016 وكأس الرابطة والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" في موسم 2016-2017 عندما اختير أفضل لاعب في الفريق.