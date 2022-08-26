كلوب لا يتوقع التعاقد مع أسماء جديدة لليفربول قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إنه لا يتوقع تقديم إضافات جديدة لقائمة فريقه هذا الصيف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا)، أن ليفربول تعاقد مع داروين نونيز وفابيو كارفاليو وكالفين رامسي بعدما أنهى الموسم الماضي وصيفا للبطل مانشستر سيتي في بطولة الدوري، وتسببت قائمة الاصابات الطويلة في نقص شديد في صفوف الفريق خاصة في خط الوسط.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية الخميس المقبل فيما قال كلوب: "نعمل باستمرار على تلك الامور وتحدثنا من قبل عن سبب عدم حدوث ذلك أحيانا".

وأضاف: "في بعض الأحيان يكون الثمن باهظا، وفي بعض الأحيان لا يكون اللاعب المناسب، ولكن بعد ذلك تتغير الأوضاع، نحتاج إلى وجود اللاعب المناسب ومن ثم سنعمل على ذلك، أحيانا قد ينجح الأمر وأحيانا أخرى لا، لا أعرف".

ولا يتوقع كلوب عودة أي من اللاعبين المصابين إلى مباراة غدا السبت أمام بورنموث.

ويغيب عن الفريق كل من كورتيس جونز وإبراهيما كوناتي وجويل ماتيب وأليكس أوكسلايد شامبرلين ودييجو جوتا وتياجو ألكانتارا ورامسي وكاويمين كيليهر، فيما يستمر غياب نونيز بسبب الإيقاف.

وأضاف: "في نهاية هذا الاسبوع ربما لا، لكن بعد ذلك ربما يكون هناك جويل وكورتيس وتياجو ليس بعيدا للغاية وجوتا يقترب أكثر، لذلك فهي أخبار إيجابية، لكنني لا أعتقد أن أي منهم سيكون جاهزا لمباراة الغد".

ويطارد ليفربول فوزه الأول هذا الموسم بعدما حصد نقطتين فقط من أول ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي، وبعد الخسارة 1 / 2 أمام مانشستر يونايتد، أصبح الفريق بعيدا بفارق سبع نقاط خلف المتصدر أرسنال.