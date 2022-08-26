قرعة الدوري الأوروبي.. مريحة لأرسنال واختبار إسباني صعب لمان يونايتد

أوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي سحبت اليوم في مدينة اسطنبول التركية، فريق أرسنال الإنجليزي ضمن مجموعة متوازنة بينما يصطدم مانشستر يونايتد الإنجليزي مع ريال سوسيدا الإسباني، وروما الإيطالي مع ريال بيتيس الإسباني.

وجاءت مجموعات الدوري الأوروبي لموسم 2022 / 2023 طبقا لما أسفرت عنه القرعة اليوم كما يلي:

المجموعة الأولى: أرسنال الإنجليزي وإيندهوفن الهولندي وبودو جليمت النرويجي وزيوريخ السويسري.

المجموعة الثانية: دينامو كييف الأوكراني وستاد رين الفرنسي وفناربخشه التركي وآيك لارناكا القبرصي.

المجموعة الثالثة: روما الإيطالي ولودوجوريتس البلغاري وريال بيتيس الإسباني وهلسنكي الفنلندي.

المجموعة الرابعة: سبورتينج براجا البرتغالي ومالمو السويدي ويونيون برلين الألماني ويونيون سان خيلويزي البلجيكي.

المجموعة الخامسة: مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال سوسيداد الإسباني وشيريف تيراسبول المولدوفي وأومونيا نيقوسيا القبرصي.

المجموعة السادسة: لاتسيو الإيطالي وفينورد الهولندي وميتييلاند الدنماركي وشتورم جراتس النمساوي.

المجموعة السابعة: أولمبياكوس اليوناني وكاراباج اجدام من اذربيجان وفرايبورج الألماني ونانت الفرنسي.

المجموعة الثامنة: سرفينيا زفيزدا الصربي وموناكو الفرنسي وفيرينكفاروسي المجري وطرابزون سبور التركي.