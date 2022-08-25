15 حارساً أجنبياً في الموسم الجديد للدوري السعودي

يشهد الموسم الجديد للدوري السعودي لكرة القدم استعانة الأندية بـ15 من حراس المرمى الأجانب، في سابقة منذ قرار السماح للأندية السعودية بالتعاقد مع حراس مرمى أجانب قبل خمسة مواسم. ويستثنى منها الهلال الذي يضم في صفوفه الدولي الحالي محمد العويس والسابق عبدالله المعيوف.

وينتمي حراس مرمى الأندية إلى جنسيات متعددة، منهم خمسة من البرازيل وواحد من كل من كولومبيا والكاميرون والأوروغواي والمغرب والجزائر وصربيا والسويد ومونتينيغرو ورومانيا وكوريا الجنوبية. ويعتبر حارسا الاتحاد وضمك، البرازيلي مارسيلو غروهي والجزائري مصطفى زغبة الأقدم، إذ سيقضي كل منهما موسمه الرابع مع فريقه.

ويبقى الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، حارس الفيحاء، الأكبر سناً بواقع 39 عاماً، بينما يُعدّ البرازيلي مايلسون حارس التعاون، الأصغر (25).

وضمت قائمة الأجانب: حارس أرسنال الإنجليزي ونابولي الإيطالي السابق الكولومبي أوسبينا المنضم إلى النصر، البرازيليين باولو فيكتور (الاتفاق) وفيكتور براغا (الطائي)، وحراس آخرين.