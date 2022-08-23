4 أسباب قادت الزمالك إلى درع الدوري المصري بجدارة

نجح فريق الزمالك في حسم لقب درع الدوري المصري قبل نهاية البطولة بثلاث جولات في وقت عانى فيه الفريق من العديد من المشاكل التي توقع بعدها الجمهور أن يفشل الفريق في الحفاظ على لقبه للموسم الثاني على التوالي، ويعود الفضل في ذلك إلى 4 أسباب هامة جعلت الفريق قادر على الفوز بلقب الدوري وربما المحافظة عليه إذا نجح في البقاء على نفس الأسلوب ونلقي الضوء خلال التقرير التالي على أبرز الأسباب التي ساهمت في فوز الزمالك بلقب الدوري المصري.

مدرب الفريق

نجح مدرب الزمالك البرتغالي فيريرا، في خلق فريق جديد للزمالك من اللاعبين الشباب الصاعدين والأهم من ذلك هو احتوائه وطريقة تعامله مع اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا، محمود علاء، حازم إمام، جميعهم لاعبين تواجدوا باستمرار على دكة البدلاء خاصة في الدور الثاني ولكن رغماً من ذلك كانوا أول الداعمين للفريق، ولم يخشى المدرب من إيقاف نجوم الفريق وابتعادهم بل كان لديه الجرأة على اللاعب بأي لاعب شاب.

اللاعبين الشباب

خلق المدرب ما يقارب من 4 لاعبين شباب جدد قادرين على التواجد في الفريق الأول لسنوات طويلة، وساهم إيقاف الزمالك من التعاقد مع لاعبين جدد في إعطاء الفرصة لهؤلاء اللاعبين ونجحوا في إثبات قدرتهم على التواجد وقيادة الفريق إلى الانتصارات ومنهم يوسف إسامة نبيه، وسيف فاروق جعفر، سيد نيمار، محمد حسام، حسام عبد المجيد وغيرهم من اللاعبين المميزين.

تألق عاشور وزيزو

يعتبر تألق أحمد زيزو، وإمام عاشور نجمي فريق الزمالك والمنتخب المصري مؤخراً أحد أسباب فوز الزمالك بلقب الدوري المصري، خاصة زيزو، وما قام به من مجهود وأهداف رائعة ساهمت في تتويج الفريق بلقب الدوري.

الاستقرار والبعد عن الأزمات

بعيداً عن الأزمات المستمرة بين القطبين الأهلي والزمالك وما يقوم به جماهير الفريقين في بعض الأحيان إلا أن إدارة الفريق الأول بقيادة أمير مرتضى والمدرب البرتغالي فيريرا، نجحا في إبعاد اللاعبين والفريق عن أي أزمات خاصة عندما يتعلق الأمر بإيقاف 2 من أبرز نجوم الفريق وهم محمد أبوجبل وطارق حامد، إضافة إلى مغادرة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، الفريق عقب التتويج بلقب الكأس.