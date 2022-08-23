الزمالك يتوج بلقب الدوري المصري قبل لقاء الاتحاد السكندري

توج فريق الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الثانية على التوالي والـ 14 في تاريخه عقب خسارة منافسه فريق بيراميدز أمام فريق فيوتشر، ليهدي الأخير لقب الدوري المصري للزمالك قبل أن يخوض مباراة الاتحاد السكندري والذي كان يحتاج فيها الزمالك للفوز بأي نتيجة من أجل التتويج بلقب الدوري.

وعقب فوز فيوتشر وصل رصيده إلى 45 نقطة، منفردًا بالمركز الرابع في سلم ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 68 نقطة، محتلًا وصافة الترتيب، بفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة والذي حسم درع الدوري المصري هذا الموسم رسميا قبل خوضه مباراة الجولة أمام الاتحاد السكندري، إذ ينفرد بالصدارة برصيد 75 نقطة، فيما يتبقى جولتين فقط على سباق البطولة.