10 صفقات الأغلى في «الانتقالات الصيفية الأوروبية»

شهدت الأيام الماضية عودة قوية لنشاط سوق الانتقالات في أوروبا، خصوصاً بعد الصفقات المثيرة التي تمت خلال أيام معدودة، ومن أبرزها انتقال صمّام أمان وسط ريال مدريد الإسباني، البرازيلي كاسيميرو، إلى نادي مانشستر يونايتد مقابل مبلغ كبير وصل إلى 70 مليون يورو، إلى جانب انتقالات بارزة أخرى، لعل من بينها تعاقد الريال مع الفرنسي تشاوميني، وكذلك مانشستر سيتي مع النرويجي هالاند، وغيرها من الأسماء..

للإطلاع على أغلى 10 تعاقدات في الانتقالات الحالية بأوروبا، بناءً على قيمة الصفقة حسب موقع «ترانسفير ماركت»، يرجى الضغط على هذا الرابط.