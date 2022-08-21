مانشستر سيتي يفقد أول نقطتين في الدوري الإنجليزي

فقد فريق مانشستر سيتي أول نقطتين في مشواره بالدوري الإنجليزي عقب إدراك التعادل أمام مضيفه نيوكاسل بنتيجة 3-3 في المباراة التي جمعت الفريقين لحساب الجولة الثالثة من البطولة، ليترك السيتي المجال لفريق الأرسنال من أجل الانفراد بصدارة البطولة مؤقتاً.

تقدم مانشستر سيتي بهدف مبكر في الدقيقة 5 عن طريق غوندوجان، ولكن نجح نيوكاسل يونايتد في قلب الطاولة بإحراز 3 أهداف عن طريق ميغيل ألميرون (28) وكاليوم ويلسون (39) وكيران تريبير (54)، ولكن نجح السيتي في إدارك التعادل عن طريق هالاند (60) وبرناردو سيلفا (64)، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 3-3.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد السيتي إلى 7 نقاط، بينما وصل نيوكاسل يونايتد إلى النقطة 5 في جدول ترتيب البطولة الإنجليزية.