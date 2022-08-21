موسيماني: لم "أقتل" نجم الأهلي وحزين على تركه بمفرده

كشف مدرب الأهلي المصري السابق موسيماني، عن حزنه بسبب ترك نجم فريق الأهلي بيرسي تاو، بمفرده في القلعة الحمراء، وذلك بعد أنهى المدرب مسيرته مع النادي في يونيو الماضي، مشيراً إلى أنه نصح اللاعب قبل الانتقال إلى الأهلي باللعب في الدوري الإسباني أو الإيطالي لكنه انضم إلى النادي الأهلي.

وقال المدرب الجنوب إفريقي في تصريحات خاصة لشبكة "City Press" الجنوب إفريقية: "كان تاو في برايتون ولكن مدربه اعتقد أنه خارج خططه بالموسم الماضي، تحدثت مع بيرسي تاو، وأخبرته أن هناك الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، الدوري الألماني والدوري الفرنسي، إذا كان بإمكانه الحصول على فرصة هناك، فلماذا تريد الانتقال إلى الأهلي؟ أخبرته بالبقاء هناك، لكن إذا لم يكن هناك عروض، عد إلى إفريقيا، على الأقل ستشارك في كأس العالم للأندية معي في الأهلي".

وكان موسيماني قد رحل عن الأهلي عقب خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد البيضاوي، وهو ما جعل المدرب يعبر عن حزنه لترك مواطنه، بيرسي تاو، ويعاني اللاعب تاو، حالياً من إصابات متكررة تبعده عن الفريق في مباريات الدوري المصري المتبقية.

وأضاف المدرب: "يقول البعض أنني قتلت مسيرته الكروية، بأي حال من الأحوال، تحدثت معه وبيرسي شخص ذكي ويعرف جيدًا ما يريده، فهو الشخص الذي يستطيع جيدًا اتخاذ قراراته ولن ينهي مسيرته الكروية بيديه، لقد تحدثت إليه ولوكيله، وأخبرتهما أنني موجود وعلى بعد مكالمة هاتفية واحدة، لكنني أشعر بالحزن أنني تركته هناك مع الأهلي، لكنني تركته مع نادٍ كبير جدا".

وتابع موسيماني: "كانت هناك قصة مختلفة عندما كنت في الأهلي، الآن لست متأكدًا من مشاعره، لا أعرف لكنها مختلفة بالطبع عندما لا أكون معه في الأهلي، لكن من حقي أن أتخذ بعض القرارات المهمة التي تخص مسيرتي، يجب أن يكون ضميري مرتاح عما أفعله دائمًا".