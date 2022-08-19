محمد صلاح يرسم البسمة في ليفربول.. شاهد ماذا فعل (صور وفيديو)

قام لاعبي فريق ليفربول وعلى رأسهم هداف ونجم الفريق محمد صلاح، بجولة في ليفربول زارو من خلالها مشجعي الفريق في بادرة طيبة مع بداية الموسم والذي لم يوفق فيه الفريق حتى الأن حيث تعادل في أول لقاءين ببطولة الدوري الإنجليزي، ليفقد 4 نقاط مع انطلاقة المسابقة، وقام نجوم ليفربول بتوزيع الهدايا على المشجعين في منازلهم، وفي الحدائق العامة، ضمن حملة تحت مسمى "مشجعون للجمهور".

وخطف محمد صلاح الأضواء بتواجده حيث قام اللاعبون الصغار والجمهور بالغناء له أغنيته المفضلة، ويأتي ذلك في وقت يستعد فيه الفريق إلى خوض مباراة هامة أمام غريمه مانشستر يونايتد، الإثنين المقبل، في قمة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر نادي ليفربول عبر حساباته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لنجوم الفريق وهم يوزعون هدايا مفاجئة على مشجعي الفريق، كما قام نجوم الليفر بالتوقيع لعدد من المشجعين على الهدايا المقدمة لهم.

ويحتل ليفربول، المركز الـ12 في ترتيب الدوري الإنجليزي حاليا برصيد نقطتين، بعد تعادله في أول جولتين (2-2) مع فولهام، و(1-1) مع كريستال بالاس.

لحظات مميزة مع هؤلاء الأطفال.. ❤pic.twitter.com/dhHH2IkWom — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 18, 2022

لحظات مميزة مع هؤلاء الأطفال.. ❤pic.twitter.com/dhHH2IkWom — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 18, 2022