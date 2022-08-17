موراتا يتألق أمام خيتافي ويرفض مغادرة أتلتيكو

أعرب مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني ألفارو موراتا عن نيته البقاء في صفوف فريق العاصمة، بعد عودته من فترة إعارة مع يوفنتوس الإيطالي في الموسمين الماضيين. ويبدو أن موراتا (29 عاماً) لم يكترث بالاهتمام من قبل بعض أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الآونة الأخيرة، وأعرب عن رغبته في البقاء بصفوف أتلتيكو.

وقال المهاجم الدولي الإسباني في تصريح صحافي: «أرغب فعلاً في اللعب هنا. أشعر بالإثارة بالتواجد هنا. كما هو الأمر دائماً، أريد بذل جهود مضاعفة للفريق في كل مباراة».

وتألق موراتا في الآونة الأخيرة في صفوف أتلتيكو حيث سجل ثلاثية في مباراة ودية ضد فريقه السابق يوفنتوس (4-صفر)، ثم ثنائية في مستهل مشوار فريقه في الدوري ضد خيتافي (3-صفر) الاثنين. ويرتبط موراتا بعقد مع أتلتيكو مدريد ينتهي في 30 يونيو عام 2023.