«نطحة نونيز» تكلف ليفربول غالياً.. خسارة نقطتين وغياب 3 مباريات

اعتبر مدرب فريق ليفربول الألماني يورغن كلوب، أن مهاجم الفريق الجديد الأوروغوياني داروين نونيز خذل زملاءه، لكنه سيتعلم من حادثة طرده ضد كريستال بالاس أول من أمس.

وكان نونيز يخوض أول مباراة له أساسياً بالدوري في صفوف ليفربول المنتقل إليه من بنفيكا البرتغالي، والأولى له على ملعب أنفيلد، لكنه عاش أمسية كارثية بعد أن طرده الحكم في الدقيقة 58 لنطحه مدافع كريستال بالاس الدنماركي يواكيم اندرسن، ليكمل فريقه نصف الساعة الأخير بـ10 لاعبين وينقذه المهاجم الكولومبي لويس دياس من الخسارة بإدراكه التعادل 1-1، لكن الفريق خسر نقطتين مهمتين، خصوصاً بعد التعادل في الجولة السابقة أمام فولهام، كما سيغيب اللاعب ثلاث مباريات على الأقل بسبب الطرد المباشر الناتج عن اعتداء.

وبات نونيز ثاني لاعب يطرد في صفوف ليفربول وهو يخوض مباراته الأولى على ملعب أنفيلد بعد جو كول ضد أرسنال عام 2010.

وعلق كلوب على حادثة الطرد بالقول في تصريح صحافي: «يدرك داروين أنه خذل زملاءه. بطبيعة الحال، كانت الحادثة تستحق البطاقة الحمراء، لقد تم استفزازه، لكن لم يكن يتعين عليه الرد بهذه الطريقة». وأضاف «هو ليس رد فعل نريد أن نراه. يجب أن يعلم بأنه سيواجه معارك بدنية من هذا النوع لأن قلب الدفاع يقوم بهذا الأمر».

وسيغيب نونيز عن ثلاث مباريات لفريقه وأبرزها التالية ضد الغريم التقليدي مانشستر يونايتد الإثنين المقبل على ملعب أولد ترافورد، بالإضافة الى مواجهتي نيوكاسل وبورنموث، بيد أن كلوب اعتبر أن نونيز سيستفيد من فترة إيقافه «من خلال القيام بتدريبات بدنية ليس لمعاقبته بل لجعله أكثر جاهزية».

وسبق لنونيز أن طرد مرة واحدة في مسيرته في موسمه الأول مع نادي ألميريا الإسباني عام 2019.

في المقابل، أعرب مدافع ليفربول السابق جايمي كاراغر الذي يعمل معلقاً في شبكة «سكاي سبورتس» عن خشيته من أن نونيز سينتظر أسابيع عدة لكي يحصل على فرصة ثانية، وقال في هذا الصدد «يدرك تماماً ما قام به، وهو لا شك يشعر بالإحباط. لو بقي على أرضية الملعب فأنا واثق من أن ليفربول كان سيخرج منتصراً».

وكان ليفربول سقط في فخ التعادل 2-2 أيضاً في مباراته الافتتاحية ضد فولهام العائد حديثاً الى الدرجة الثانية ليكتفي بنقطتين فقط من مباراتين، في حين حصد سيتي بطل الموسم الماضي العلامة الكاملة بفوزه على وست هام 2-صفر وعلى بورنموث 4-صفر.