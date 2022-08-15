رسمياً.. تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تحديد يوم 16 أكتوبر المقبل، موعدا لانطلاق موسم 2022- 2023 من بطولة الدوري المحلي. وذكر الاتحاد المصري، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أن 18 ناديا سيشاركون في بطولة الدوري الموسم المقبل، بالإضافة إلى موافقة الاتحاد على قبول عرض الاتحاد القطري باستضافة السوبر المصري السعودي المقرر له يوم التاسع من سبتمبر المقبل.

وأضاف أنه تم اعتماد التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول ومساعديه، والحال ذاته بالنسبة لعقد البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ومساعديه والتعاقد مع الخبير التحكيمي الانجليزي مارك كلاتنبرج. وأضاف أنه تقرر تعيين محمود حرب مدير إدارياً للمنتخب الإوليمبي ووائل رياض مدرباً ، موضحا أنه تقرر الموافقة علي تواجد خمسة أجانب لكل نادي بالدوري الممتاز واثنان بالقسم الثاني، وأجنبي واحد بالقسم الثالث .

وأوضح:" قرر اتحاد الكرة عدم السماح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسئولية ناد أخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد أخر اذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين اثنين فقط ، وعلى النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الذي فسخ التعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد".