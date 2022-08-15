الأهلي يعلن عودته للمشاركة في بطولتَي الكأس والسوبر المصري

أعلن النادي الأهلي مشاركة الفريق في بطولتَي كأس مصر والسوبر المحلي، بعد أن تلقّى إخطاراً من اتحاد الكرة المصري بحل جميع الأزمات. وكان الأهلي أعلن في وقت سابق، مقاطعته للبطولتين، على خلفية اعتراضه على الأخطاء التحكيمية التي تعرّض لها في الدوري. وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، أول من أمس، إن النادي تلقى خطاباً رسمياً من الاتحاد المصري يؤكد فيه الاستجابة والحرص الكامل على تطوير منظومة التحكيم، وأن الاتحاد تعاقد أخيراً مع الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، وأسند إليه رسمياً قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل.

وأضاف: «في ما يخص ما جاء في الخطاب الذي أرسله الأهلي لاتحاد الكرة منذ أيام، وأشار فيه إلى خطأ حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري، أكد اتحاد الكرة المصري أنه بالفعل تمت إحالة هذا الملف كاملاً منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية، واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية».