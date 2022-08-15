مبابي لا يحتفل خلال فوز سان جرمان على مونبلييه

واصل نادي باريس سان جرمان عروضه القوية محققاً فوزه الثاني على التوالي أول من أمس، عندما فاز 5-2 على ضيفه مونبلييه، بينها ثنائية للنجم البرازيلي نيمار، ضمن المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي. وسجّل خماسية باريس المالي ساكو (39 خطأ في مرماه)، نيمار (43 من ركلة جزاء، و51)، وكيليان مبابي (69)،وريناتو سانشيز (٨٧) فيما أحرز التونسي وهبي الخزري (58)، و إنزو (٩٠+٢) هدفي مونبلييه.

وبهذا الفوز، رفع سان جرمان رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، فيما بقي مونبلييه ثامناً مع ثلاث نقاط. لكن اللافت، بحسب إذاعة «مونت كارلو» الفرنسية، أن مبابي لم يحتفل في أول مباراة له بالموسم الجديد، حتى بعد تسجيله هدفاً، كما لم يقم بتحية جمهوره بعد نهاية اللقاء. وقالت إنه يعاني مشكلات شخصية جعلته غير قادر على إظهار الفرحة كما اعتاد من قبل. وشهدت المباراة توتراً أيضاً بعد أن أضاع مبابي ركلة جزاء، ولم يسمح له نيمار بتسديد الركلة الثانية ليسدّدها البرازيلي ويسجل منها هدفاً.