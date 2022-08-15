هيرتا برلين يوقف حارسه بعد مشادّة مع مدربه

فرض نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم عقوبة الإيقاف على حارس مرماه روني يارستين بسبب مشادة مع مدرب حراس المرمى أندرياس مينجر.

ويبدو أن يارستين في طريقه للرحيل عن الفريق بعد ثمانية أعوام قضاها ضمن صفوفه. وقال فريدي بوبيتش الرئيس التنفيذي لنادي هيرتا برلين في تصريح صحافي: «تحاورنا يوم الجمعة، وبعد الحوار، أخرجنا روني من الفريق بسبب الطريقة التي سار بها النقاش».

ولم يوجد يارستين (37 عاماً) ضمن قائمة الفريق في المباراة التي تعادل فيها مع فرانكفورت 1 / 1 أول من أمس ضمن الدوري الألماني (بوندسليغا)، ويبدو أنه في طريق الرحيل عن الفريق رغم أن عقده من المفترض أن يستمر حتى نهاية الموسم.